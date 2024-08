Coppa Italia 2024/2025, Vanoli parte bene: il Torino batte 2-0 il Cosenza

Il Torino batte 2-0 il Cosenza nella prima partita ufficiale con Paolo Vanoli in panchina e stacca il pass per i sedicesimi di Coppa Italia, dove troverà l’Empoli. Una gara che si è messa subito in discesa per i granata. Dopo soli 50 secondi Ilic effettua un cross dalla sinistra che sorprende Camporese: il difensore centrale sbaglia l’intervento e realizza l’autogol dell’1-0. Il Toro fatica però a trovare il colpo del ko. La squadra granata fa girare palla, ma rischia grosso al 26′ quando Fumagalli col destro dalla distanza chiama in causa Milinkovic-Savic che in volo devia il pallone in calcio d’angolo. Nella ripresa il Toro si rende pericoloso al 55′. Linetty dialoga con Sanabria che non riesce a liberarsi in area: il centrocampista torna in possesso del pallone e tenta un tiro, ma il suo sinistro viene sporcato in calcio d’angolo. Cinque minuti dopo Bellanova colpisce un palo, ma l’arbitro ferma il gioco per un fuorigioco di partenza di Sanabria.

Al 66′ Vanoli spende i primi cambi: dentro Adams, Dembele e Tameze. Fuori Bellanova, Sanabria e Vojvoda. La palla del 2-0 ce l’ha Ricci al 73′, ma il centrocampista (il migliore in campo) sbaglia la misura della conclusione. La squadra di casa non la chiude e rischia grosso al 77′: Zilli recupera un pallone e serve Mazzocchi che da buona posizione però alza troppo la mira. All’83’ Vanoli spende un cambio: fuori un centrocampista (Ilic), dentro un attaccante (Karamoh). Quasi un messaggio alla squadra per spingerla ad attaccare e a non accontentarsi del vantaggio di misura. Detto fatto: un minuto dopo Che Adams lavora un bel pallone in area, Karamoh, appena entrato, aggiunge una marcatura in area e di fatto libera Zapata che di testa a botta sicura fa 2-0.