Coppa Italia 2023/2024: la Salernitana serve il poker alla Sampdoria e si regala la Juventus agli ottavi

La Salernitana batte la Sampdoria nei sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024 e avanza agli ottavi di finale, dove a gennaio affronterà la Juventus, peraltro pochi giorni prima di sfidarla anche in campionato. In attesa di sbloccarsi in Serie A, la squadra di Pippo Inzaghi ha avuto la meglio di quella dell’amico Andrea Pirlo, sempre sulla graticola anche se non è della coppa nazionale, contro una squadra di categoria superiore, che si giudicherà il suo percorso. In gol nel poker dello stadio Arechi Tchaouna con una doppietta, Ikwuemesi e Cabral.

Avvio veemente dei campani con due occasioni potenziali concessi da altrettante disattenzioni doriane, poi Botheim calcia dal limite, blocca Ravaglia che è bravo anche in uscita su Tchaouna. A metà primo tempo si ferma il gioco perché c’è un buontempone sugli spalti che fischia con un fischietto simile a quello dell’arbitro e che già per due volte aveva confuso i giocatori, al 27′ ecco il gol del vantaggio dei padroni di casa con un tiro di Ikwuemesi che viene nettamente deviato da Gonzalez e non lascia scampo a Ravaglia. Non c’è reazione doriana, al 45′ gol di Tchaouna annullato per fuorigioco precedente di Ikwuemesi, ma pochi secondi dopo e poco prima dell’intervallo arriva comunque il 2-0 targato ancora Tchaouna con una conclusione violentissima su un non perfetto Ravaglia. Nella ripresa primi venti minuti di gestione e senza palle gol, poi è ancora Tchaouna, e ancora con un gran bel gol, a chiudere i giochi calando il tris. I ragazzi di Pirlo accusano il colpo in modo definitivo e si sfilacciano, è così che nel finale arriva la rete di Cabral per il definitivo poker.