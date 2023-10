Coppa Italia 2023/2024: il Bologna supera il Verona e vola agli ottavi contro l’Inter

Il Bologna supera il Verona nei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024 e vola agli ottavi di finale contro l’Inter. I felsinei subiscono l’esuberanza dell’Hellas versione Stadium nella prima mezzora, poi escono fuori alla distanza e la sbloccano con Moro, nel secondo tempo il raddoppio dei ragazzi di Motta con Van Hooijdonk e i ragazzi di Baroni restano in dieci e si arrendono.

La prima occasione è un tiro di Lazovic, Ravaglia non impeccabile ma non rischia mettendo in angolo. L’inizio è favorevole all’Hellas, al 34′ il clamoroso palo colpito da Cruz, figlio di Julio che al Dall’Ara ha segnato tanti gol, che su un retropassaggio folle all’indietro di Kristiansen recupera palla, scarta il portiere Ravaglia ma poi centra il legno a porta vuota. Gol sbagliato, gol subito: al 40′ Moro raccoglie una respinta difettosa e centrale e con un rigore in movimento, ma dall’alto coefficiente di difficoltà visto che colpisce al volo di collo interno, trova l’angolino per l’1-0 felsineo. Nella ripresa avvio molto confusionario e all’ora di gioco c’è il raddoppio della formazione emiliana: calcia con violenza Ndoye, Perilli respinge ma non benissimo, a porta sguarnita Van Hooijdonk trova il primo gol in assoluto col Bologna, lui che in estate per Motta era fuori dal progetto. Il finale è pura gestione per i padroni di casa, che negli ultimi venti minuti usufruiscono anche della superiorità numerica, visto che Serdar trattiene Fabbian lanciato verso la porta e viene espulso per chiara occasione da rete.