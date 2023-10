Serie C 2023/2024, l’Atalanta U23 cade: l’Alessandria vince 2-0

Al Moccagatta l’Alessandria batte l’Atalanta Under 23 con il risultato di 2-0 nel recupero dell’ottava giornata del girone A di serie C. Decisive le reti, una per tempo, di Siafa (39′) e Gazoul (88′). In classifica, i piemontesi salgono a 9 punti, mentre gli orobici restano fermi a 17. Si interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dei bergamaschi, che nel prossimo turno sfideranno il Fiorenzuola. Seconda vittoria di fila invece per l’Alessandria che tra quattro giorni dovrà vedersela contro la Triestina.