Coppa Italia 2023/2024: Gudmundsson ribalta la Reggiana ai supplementari, Genoa agli ottavi contro la Lazio

Il Genoa soffre ma ha la meglio ai supplementari di un’ottima Reggiana nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Al gol iniziale di Varela, che ha portato avanti gli emiliani di Nesta, risponde Haps nel secondo tempo per il pareggio dei padroni di casa. Il Grifone, però, deve passare attraverso ai supplementari per vincerla, lo fa grazie al solito talento di Albert Gudmundsson e così per la squadra di Gilardino ci sarà la Lazio agli ottavi.

Primo tempo giocato a ritmi molto bassi e Genoa assai deludente anche dal punto di vista dell’atteggiamento, molto ben messa in campo la Reggiana che con Varela sfiora il gol, conclusione parata da Leali, e un minuto dopo la sblocca ancora con il portoghese, eccezionale nel bruciare un distratto Vogliacco in velocità per poi andare in scivolata a incrociare sul secondo palo. Nella ripresa pronti-via e Haps trova il pareggio con una splendida conclusione violenta all’angolino su sponda di Puscas. All’ora di gioco la clamorosa traversa di Puscas, quindi Satalino protagonista con tre super parate in dieci secondi. Il finale è spento e gli ingressi dei big non danno impulso ai padroni di casa, si va pertanto ai supplementari e al 97′ ci pensa Albert Gudmundsson a firmare il gol, con un diagonale mancino perfetto dal limite, a portare avanti i ragazzi di Gilardino. Nel finale la buona reazione degli emiliani, ai quali viene anche annullato un gol con l’ex di turno Portanova per fuorigioco, ma il risultato non cambia.