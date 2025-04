Un doppio derby che vale una finale di Coppa Italia. L’Inter insegue la decima coccarda, il Milan sogna l’appuntamento con la sesta. A stabilire chi sfiderà una tra Bologna ed Empoli saranno due stracittadine: l’andata si gioca stasera nella San Siro rossonera alle 21:00, mentre il ritorno si giocherà con i nerazzurri in casa allo stesso orario di mercoledì 23 aprile. L’arbitro di Milan-Inter sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna con Preti e Baccini come assistenti, mentre al Var co sarà Abisso. Ogni derby si gioca sui dettagli e anche un cartellino può essere decisivo.

Come funziona il regolamento dei diffidati in Coppa Italia

A differenza delle coppe europee, che prevedono l’estinzione dei cartellini gialli al termine dei quarti (in modo da evitare squalifiche in finale per somma di ammonizione), in Coppa Italia le diffide si azzerano solamente al termine dei sedicesimi di finale. La motivazione è intuitiva: si tratta di un modo per tutelare le squadre che entrano nella competizione a partire dai turni preliminari e che sono quindi costrette a giocare due o tre partite prima dell’ingresso delle big nel torneo.

I diffidati di Milan e Inter

In Coppa Italia, il Milan ha iniziato il cammino agli ottavi di finale battendo per 6-1 il Sassuolo. Nel turno successivo la squadra di Conceicao ha superato 3-1 la Roma a San Siro, accedendo quindi alle semifinali della competizione. L’Inter invece si è prima sbarazzata dell’Udinese col risultato di 2-0, poi con lo stesso punteggio ha eliminato la Lazio. In questo percorso le due squadre hanno collezionato una diffida a testa: Terracciano (Milan) e Dumfries (Inter). Due esterni, ma con un peso diverso nella rosa. Il milanista è la prima alternativa a Theo Hernandez, mentre l’olandese è un titolarissimo della squadra nerazzurra, che deve fare i conti anche con una squalifica. Asllani è infatti l’unico calciatore fermato dal giudice sportivo prima delle semifinali.

SQUALIFICATI

Milan: –

Inter: Asllani (1)

DIFFIDATI:

Milan: Terracciano

Inter: Dumfries