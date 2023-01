Bomber di Coppa Italia: Altobelli leader assoluto, Immobile e Piatek guidano classifica giocatori in attività

Entra nel vivo la Coppa Italia e scendono in campo tanti big, tra cui Ciro Immobile, il più prolifico nella competizione tra gli attaccanti ancora in attività, a quota 12 centri – al pari del centravanti della Salernitana Krzysztof Piatek, con il polacco però già eliminato e impossibilitato ad aumentare il bottino – ma mai vincitore del titolo di capocannoniere della competizione. Impresa riuscita invece a Paulo Dybala, che chiude il podio tra i calciatori attualmente in Italia (11 reti) e uno dei due giocatori – insieme a Dusan Vlahovic – a poter salire sul trono dei bomber per la seconda volta. L’argentino ha trionfato nel 2016/17 con la maglia della Juventus, con 4 reti a pari merito con Goran Pandev e Marco Borriello, mentre il serbo si è laureato capocannoniere nell’ultima edizione – sempre con 4 gol e con la Vecchia Signora – ma in solitaria.

A quota tre titoli di capocannoniere, primi nella speciale classifica, ci sono Gigi Riva e Giuseppe Savoldi, con l’ex centravanti di Napoli e Bologna anche al terzo posto tra i marcatori all-time con 47 centri a meno uno da Roberto Boninsegna secondo e distante di 9 lunghezze da Alessandro “Spillo” Altobelli leader assoluto con 56 gol in 94 presenze. Per quanto riguarda invece il miglior bomber in una singola edizione spiccano i 13 gol del compianto Gianluca Vialli, che nel 1988-89 guidò i blucerchiati al successo, andando a segno anche nella finale di ritorno contro il Napoli di Diego Armando Maradona, a segno invece 29 volte in 44 sfide di coppa, numeri che lo posizionano al primo posto tra i marcatori stranieri.