Calciomercato, Marcos Leonardo si allontana dalla Roma: Benfica pronto a offrire 15 milioni più bonus al Santos

Dopo una lunga trattativa in estate con la Roma, Marcos Leonardo sembra essere destinato ad approdare in Europa, ma non in Italia. Come riportato dalla testata brasiliana ge.globo, l’attaccante del Santos è infatti molto vicino al Benfica, pronto a sborsare 15 milioni di euro più altri 5 di bonus. Una cifra che verosimilmente soddisferà il club sudamericano, che pochi mesi fa è retrocesso in seconda serie. Dal canto suo, Marcos Leonardo non ha mai nascosto il desiderio di andare via, anzi grazie ai 21 gol segnati nell’anno solare ha ribadito di essere pronto per fare un salto di qualità, nonostante sia finito dietro all’argentino Furch nelle gerarchie del Santos. Il Benfica avrebbe dunque scelto di puntare su di lui dopo la delusione Arthur Cabral, che non ha rispettato le attese, e spera di definire i dettagli al più presto così da averlo già a inizio gennaio.