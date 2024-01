Anno nuovo, Milan nuovo? Pioli cerca continuità, ostacolo Cagliari per andare avanti in Coppa

E’ un Milan alla ricerca di continuità, quella che per la verità in casa quest’anno c’è stata, quello che si presenta, in formazione chiaramente rimaneggiata, davanti all’ostacolo Cagliari, che si frappone tra il Diavolo e la possibilità di giocare i quarti di finale di Coppa Italia. In una stagione fin qui abbastanza travagliata, fatta di alti e bassi, con l’eliminazione ai gironi di Champions e una corsa scudetto che sembra ormai tagliare fuori i rossoneri, troppo balbettanti per poter davvero pensare di ricucire il gap, la Coppa Italia diventa un obiettivo vero, per provare ad alzare al cielo un trofeo in attesa di capire se anche in Europa League si riuscirà a far strada.

Pioli è stato blindato dalla società, ma i tifosi restano insoddisfatti. Anno nuovo, vita nuova: o meglio, squadra nuova, e ci si aspetta la rinascita nel 2024, a differenza di quanto successo proprio a inizio 2023, quando ci fu l’inizio della fine. I rossoneri contro i sardi potrebbero riproporre Chukwueze largo a destra, Leao non riposerà a sinistra perché deve trasformare i fischi in applausi, e le chiavi dell’attacco vengono cedute a Luka Jovic in una rara chance dal 1′. Per il resto, i tanti infortuni non consentono di pensare a chissà quale turnover contro un Cagliari che sa restare in partita ed essere sempre sul pezzo, anche se in trasferta fa una fatica maledetta. Ma è una sfida secca, novanta o forse più minuti, e in questa competizione soltanto un paio di giorni fa abbiamo assistito alle incredibile debacle di Napoli e Inter, con la Fiorentina che pochi giorni prima era dovuta passare dai rigori.

Il Milan vuole andare avanti in Coppa Italia per avere una carta in mano da giocarsi man mano che si avanzerà in una stagione fin qui davvero indecifrabile, ma Claudio Ranieri sa che per dare una scossa ai sardi un risultato roboante contro una squadra più forte nella coppa nazionale può essere un vero toccasana a livello di mentalità e consapevolezza: i rossoblù non saranno la vittima sacrificale a San Siro e al di là di un po’ di turnover, e considerando che dopo pochi giorni arrivano sfide delicatissime per entrambe contro Empoli e Lecce rispettivamente, sarà partita vera.