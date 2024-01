F1, il team Sauber da oggi si chiama Stake: l’ex Alfa Romeo rivela il suo logo (FOTO)

A partire dall’1 gennaio il team Sauber si chiama ufficialmente Stake F1 Team Kick Sauber, perdendo dunque il marchio Alfa Romeo, così come noto da diversi mesi, visto il mancato rinnovo del contratto per i prossimi due anni prima dell’arrivo di Audi. Stake e Kick condividono la stessa proprietà ed erano marchi già presenti sulla vettura della scorsa stagione. La scuderia svizzera utilizzerà la versione abbreviata in Stake e ha anche presentato quest’oggi il nuovo logo, di cui vi proponiamo a seguire la foto.

Così il team principal Alessandro Alunni Bravi: “La scorsa stagione ha rappresentato l’inizio del viaggio di Stake in F1, e il nuovo ruolo del marchio a capo di Stake F1 Team rappresenta il naturale ed entusiasmante passo successivo di questo percorso. Stake non solo è riuscita a sfruttare la crescente base di fan della F1 per migliorare la propria comunità, ma ha anche introdotto un pubblico completamente nuovo in questo sport, cosa che ha avvantaggiato non solo il nostro team ma anche tutti gli altri in F1”.

