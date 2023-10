Coppa Italia Serie C 2023/24, tutti i risultati: Foggia sul velluto. Il Catania vince con il Messina

E’ stata la giornata del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/24 che ha portato esiti importanti. La squadra apparsa più in forma è stata sicuramente il Foggia che ha battuto il Picerno con una cinquina roboante in un match che è stato in banca per i foggiani dall’inizio alla fine. Anche l’Avellino ha battuto agevolmente il Monopoli con un rotondo 3-0. Cinquina della Juventus Under 23 alla Pro Vercelli, mentre successo ai rigori della Lumezzane contro l’Atalanta Under 23.

In serata invece vittoria del Catania del Messina per 2-1, mentre il Latina ha avuto la meglio sulla Casertana per 1-0. Olbia-Torres finisce per 1-0, mentre il Brindisi passa in quel di Francavilla contro la Virtus per 0-1. Turris-Cerignola si conclude per 2-0. Ancona-Pineto 0-1, Carrarese-Pontedera 0-1, Albinoleffe-Renate 0-2. Il Giugliano infine passa nei tempi supplementari in quel di Benevento per 1-2, mentre alla Juve Stabia son serviti i calci di rigore per battere il Potenza.