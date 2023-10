Borussia Dortmund-Milan, pareggio agrodolce: la reazione di Suma (VIDEO)

di Antonio Di Cello 7

Il pareggio di Dortmund per il Milan è agrodolce, ecco la telecronaca e la reazione di Mauro Suma. I rossoneri nel secondo tempo hanno fatto di più rispetto al Borussia, ma non sono stati precisi sotto porta nonostante un grande Leao che ha fatto ammattire la difesa tedesca. Il primo tempo invece è stato scialbo e con poche occasioni da gol. Di Pobega la palla più importante per portare in vantaggio i rossoneri: il centrocampista italiano dopo un grande inserimento non è riuscito a centrare la porta.