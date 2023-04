Coppa di Francia, il Tolosa conquista la finale: Annecy battuto di misura

E’ successo di tutto al Parc de Sports nella sfida valevole per la semifinale della Coppa di Francia 2022/23. E’ stato il Tolosa a trionfare per 2-1 sull’Annecy e conquistare vittoria e accesso alla finale della competizione.

Ritmi altissimi e animi caldi, la prima frazione è stata dettata da innumerevoli occasioni e un pareggio sorprendente. Dopo una chance per parte, sono gli uomini di Montanier a sbloccare il risultato al 36esimo minuto di gioco: van den Boomen crossa lungo in area verso Aboukhlal che di testa batte il portiere avversario schiacciando in mezzo ai pali. L’occasione del pareggio arriva nel recupero di prima frazione grazie al rigore concesso ai padroni di casa, Suazo commette un brutto fallo su un avversario, l’arbitro prima concede il penalty e poi lo conferma dopo la valutazione al Var: sarà Bosetti a presentarsi sul dischetto. L’attaccante francese non sbaglia dagli undici metri e firma l’1-1 mirando l’angolino basso di destra.

La ripresa continua e gli equilibri cambiano proprio negli ultimi minuti, all’85esimo arriva un erroraccio da parte della difesa di casa: Chaibi ne approfitta e firma un nuovo vantaggio per i Violets a due passi dalla porta. Sul finale succede di tutto, prima il nuovo pareggio per la formazione di Guyot con il gol di Dion, poi la chiamata del direttore di gara al Var. L’ivoriano si trovata in posizione di fuorigioco, la rete non è regolare. Il successo resta nelle mani del Tolosa che raggiunge il Nantes in finale.