Calcio femminile, la Finalissima di Wembley va all’Inghilterra: battuto il Brasile ai rigori

L’Inghilterra trionfa ancora nella splendida cornice di Wembley, sconfiggendo ai rigori il Brasile nella ‘Finalissima Femminile” tra le campionesse d’Europa e del Sudamerica. La nazionale verdeoro era riuscita a strappare un’1-1 in extremis con un gol nel recupero, ma ai rigori gli errori di Tamires e Rafaelle Souza sono fatali. Chloe Kelly, colei che decise la finale dell’ultimo campionato europeo, firma anche questo successo con il rigore decisivo.

Nel primo tempo è la compagine che gioca in casa a controllare il gioco e difatti arriva il vantaggio al minuto 23 con Toone libera in area di rigore che supera senza problemi Leticia dopo una bella azione delle sue compagne. Alla mezz’ora l’Inghilterra rischia anche di trovare il raddoppio, ma James viene sventolato un fuorigioco a James, che era riuscita ad insaccare la palla sotto la traversa. Il Brasile è chiamato ad una reazione e il ct si ripresenta dopo l’intervallo con in campo Andressa. Ed è proprio la calciatrice della Roma che nei minuti di recupero riesce a trovare il pareggio grazie ad un errore di Earps che le permette di segnare a pochi passi dalla porta dopo una ribattuta infelice. Poi ai rigori il Brasile sbaglia due volte su quattro e consegna la Coppa alle inglesi.