Coppa d’Africa: l’Algeria ritira la propria candidatura per il 2025 e il 2027

L’Algeria si tira fuori dalla corsa per ospitare le prossime edizioni della Coppa D’Africa. Con un comunicato è arrivata l’ufficialità della presa di posizione da parte della federazione algerina per chiudere ogni porta. ù

Lo ha annunciato la stessa Federazione in una nota. Una decisione della Confederazione africana è attesa per l’Esecutivo di domani al Cairo: per il 2025 restano dunque in corsa Marocco, Zambia e il duo Nigeria-Benin; per il 2027 sono candidati Egitto, Senegal e il trio Kenya-Uganda-Tanzania.