Chelsea, Pochettino: “Ci gira tutto contro. Possiamo ancora uscirne”

Il Chelsea vive un periodo complicato, con Mauricio Pochettino che sta cercando in tutti i modi di trovare un modo per uscire dalla crisi di risultati dei Blues. Alla vigilia della sfida col Brighton di De Zerbi in Coppa di Lega, il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa dei problemi della sua squadra.

Le parole di Pochettino: “Stiamo giocando bene, ma non siamo efficaci sotto porta e il problema è che la cosa più importante nel calcio è segnare gol. La fiducia conta tanto e la squadra mostra fiducia e convinzione nel modo in chi giochiamo. Abbiamo parlato tanto negli ultimi due giorni. Quando inizia una stagione, pensi allo scenario migliore ma per varie circostanze non si è verificato, per cui bisogna rimanere calmi e identificare il problema, che nel nostro caso è la mancanza di cinismo davanti alla porta. Se è peggio di quanto mi aspettassi? Si sa che un progetto nuovo è sempre difficile inizialmente, probabilmente questo periodo è peggiore di quanto potessimo aspettarci ma ci gira tutto contro perchè se andiamo a vedere le prestazioni, la squadra meriterebbe più punti. Ma abbiamo le capacità per ribaltare la situazione. A me piace, penso sia un bene. Ma era già successo anche dopo le gare con Liverpool, Luton e Nottingham. Sono i proprietari, penso che possano fare quello che vogliono ma sanno come comportarsi“.