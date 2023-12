Lecce, D’Aversa: “Non meritavamo di perdere, siamo mancati in zona gol”

L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell’Atalanta: “Anche con il pareggio avremmo potuto recriminare perché abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato. È mancata un pizzico di precisione nelle conclusioni. Il rammarico è per il risultato finale, ma i ragazzi anche oggi hanno fatto una prestazione straordinaria. Dispiace tornare a casa con 0 punti“. Il tecnico dei salentini ha poi proseguito: “Avremmo voluto finire l’anno con un risultato positivo anche per i tanti tifosi venuti qui a Bergamo a sostenerci“. Infine su Krstovic: “Ho preferito far giocare lui dall’inizio viste le caratteristiche dei difensori avversari, infatti ha avuto due palle gol clamorose come le ha avute poi Piccoli“.