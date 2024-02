Coppa d’Africa 2024, Nigeria in finale: Sudafrica battuto ai rigori dopo una partita surreale

La Nigeria è la prima finalista della Coppa d’Africa 2024, ma al termine di una partita in cui succede di tutto contro un Sudafrica mai domo. Le Super Aquile la sbloccano su rigore con Troost-Ekong, poi Osimhen segna il 2-0, rete però annullata col Var e contestualmente è assegnato un calcio di rigore ai Bafana Bafana per un precedente fallo. E allora, incredibilmente, è 1-1 con Mokoena. Si va ai supplementari, dove viene espulso Kekana, e c’è anche la sostituzione che fa rumore di Osimhen, inevitabili i rigori dove comunque si impongono i nigeriani per 4-2.

Primo tempo decisamente bloccato, non mancano però le occasioni. Ci prova Sithole con una conclusione violenta ma centrale, rispondono le Super Aquile con Ajayi e il suo colpo di testa che non trova fortuna. Poi due grandissime occasioni per Tau: prima mastica un rigore in movimento, poi gran bel tiro a giro e miracolo del portiere Nwabali, nel finale di frazione invece i Bafana Bafana tornano ad arroccarsi e Osimhen ci prova col colpo di testa non trovando però fortuna. Nella ripresa spinge la Nigeria e la sblocca al 65′ con il calcio di rigore procurato da un super guizzo di Osimhen in mezzo a quattro e trasformato da Troost-Ekong. Poi succede l’incredibile: Osimhen segna il gol del 2-0 all’86’ ed è festa grossa, ma il Var interviene. Il gol viene annullato, non solo però: il motivo riguarda un possibile fallo nell’altra area e infatti è calcio di rigore. Dal 2-0 all’incredibile 1-1 dal dischetto di Mokoena, surreale epilogo e si va ai supplementari, dove c’è un altro episodio niente male: le Super Aquile chiedono il rigore, il Var interviene ma il fallo è fuori area, però c’è il cartellino rosso a Kekana. Si va in ogni caso ai calci di rigore e Mokoena sbaglia subito dopo aver segnato nei tempi regolamentari, poi un altro errore pesa per i sudafricani che escono di scena a un passo dal sogno.