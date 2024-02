FIBA Europe Cup 2023/2024, Varese sbanca Oradea e ringrazia il Chemnitz: arriva l’accesso ai quarti

Aveva bisogno di un semplice incastro la Pallacanestro Varese per approdare ai quarti di finale della FIBA Europe Cup: vincere in trasferta contro l’Oradea e sperare che il Chemnitz facesse altrettanto in casa contro il Leiden. La buona notizia è arrivata dalla Germania, proprio con la facile affermazione della squadra di casa per 78-57 contro la formazione olandese. Poi, pochi minuti dopo, è arrivato il successo per 96-103 di Varese, che dopo essere partita male nel primo quarto e aver accorciato le distanze nel secondo, riesce con un grandioso terzo periodo da 39 punti a trovare l’allungo decisivo, con il vantaggio poi ben gestito negli ultimi 10′ di partita. Mattatore di serata Olivier Hanlan con i suoi 29 punti, ben assistito anche dai 17 di Brown e dai 16 di Mannion. Varese vince e approda tra le migliori 8 della competizione.