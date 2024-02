Coppa d’Africa 2024: eroico Williams ai rigori, Sudafrica in semifinale e Capo Verde fuori

Il Sudafrica batte il Capo Verde ai rigori e torna in semifinale di Coppa d’Africa dopo 24 anni. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari si va alla lotteria dagli 11 metri. E’ sfida a chi non sbaglia. Dopo i primi sei rigori ben cinque vengono parati. L’unico in rete è quello di Mokoena, che porta avanti i Bafana Bafana. Texeira segna il primo penalty al quarto tentativo. Mvala porta la sfida sul 2-1. Sul dischetto ci va Andrade, che si fa neutralizzare da un eroico Williams che para quattro rigori su cinque e trascina mister Hugo Broos e i suoi compagni in semifinale. Sudafrica che torna nelle migliori quattro del torneo dall’edizione del 2000, in cui fu sconfitta ai rigori dalla Nigeria. I Bafana Bafana potranno proprio vendicare quella sconfitta in questa rassegna, dal momento che Osimhen e compagni hanno battuto l’Angola nei quarti e saranno i loro avversari in semifinale. Dall’altra parte del tabellone sarà battaglia tra Costa d’Avorio e Congo. Si giocherà mercoledì alle 18 e alle 21.