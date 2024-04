Viktoria Plzen, Koubek: “Domani una festa per noi, non vediamo l’ora di giocare”

Il tecnico del Viktoria Plzen Miroslav Koubek ha parlato vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida come ritorno dei quarti di finale di Conference League: “Non vedo l’ora di giocare. La sfida di domani sarà una festa calcistica per noi. La Fiorentina si sa che dal punto di vista tecnico ha tanta qualità: noi non ci passiamo paragonare a loro. Vedremo quella che sarà la partita ma rispetto alla gara di andata dovremo essere più efficaci in attacco“. L’allenatore ceco ha poi aggiunto: “Noi abbiamo un sogno per la partita di domani. Il risultato della sfida di andata ci permette di avere speranza e abbiamo anche aiutato il coefficiente ceco, non perdendo la sfida di Plzen. Adesso abbiamo altro lavoro da fare, vogliamo arrivare in fondo al torneo. Dobbiamo provare a segnare per primi, ma chiunque pensa questo. A livello di squadra ci ha aiutato tantissimo la vittoria contro lo Slavia Praga. Non abbiamo subito nessun infortunio nelle ultime gare ed è basilare per noi che abbiamo due giocatori nuovi che all’andata non c’erano per squalifica“.

Sicuro titolare nell’undici del Viktoria Plzen che scenderà in campo domani è il centrocampista Jan Kopic, presente in conferenza stampa: “Penso che questa settimana sia importante, abbiamo avuto sensazioni belle contro lo Slavia, vincere con loro ci ha dato molta motivazione, ma la favorita è la Fiorentina. Quella viola è una squadra molto forte nel possesso palla, lo avevamo notato anche nella gara contro la Juventus. All’andata ci siamo trovati ciò che ci aspettavamo ma purtroppo non siamo stati abbastanza pericolosi. L’importante per noi domani sarebbe segnare, ci aiuterebbe tantissimo“.