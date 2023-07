Uefa: Juventus fuori dalle Coppe per un anno, Fiorentina in Conference League

Juventus fuori dalle Coppe per un anno, tot di multa e Fiorentina che giocherà dunque la prossima Conference League. Adesso c’è anche l’ufficialità dell’Uefa: il massimo organo calcistico europeo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto i provvedimenti nei confronti del club bianconero, tra cui anche una multa pari a venti milioni di euro, dieci di questi sospesi con la condizionale: saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili.

La Juventus era finita sotto la lente di ingrandimento dell’Uefa per i due procedimenti della giustizia sportiva: il caso plusvalenze conclusosi con 10 punti di penalizzazione e svariate squalifiche per i dirigenti apicali e il caso legato alla manovra stipendi, alle partnership sospette con le altre società e i rapporti con gli agenti che è terminato con il patteggiamento e con una multa di poco più di 700 mila euro. Sarà dunque la Fiorentina a prendere parte, al posto della Juventus, alla prossima Conference League in quanto i viola si sono classificati ottavi nello scorso campionato.