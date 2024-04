Tanto possesso palla e pochi tiri: la Fiorentina si accontenta dello 0-0 a Plzen

Solo 0-0. Ed è il risultato più giusto perché Viktoria Plzen e Fiorentina hanno fatto davvero poco nel match di andata dei quarti di finale di Conference League. Un risultato che in fin dei conti non scontenta nessuno. La squadra di casa trova il sesto clean sheet europeo consecutivo in un match condizionato dalle tante assenze. La formazione viola può invece guardare con ottimismo alla sfida di ritorno di giovedì prossimo al Franchi, dove Biraghi e compagni dovranno vincere per passare il turno. Vincenzo Italiano fa poco turn over. Nico Gonzalez, Belotti e Sottil partono dal 1′, ma la Fiorentina fatica a rendersi pericolosa nella prima frazione di gioco, nonostante il dominio sul possesso palla con quasi il 75%. Il Viktoria invece conferma di essere una squadra organizzata che sa pungere in ripartenza. Al 24′ Sulc scarica per Vydra che tenta un diagonale di poco largo. La formazione di Italiano tenta spesso la soluzione dalla distanza, come al 33′ quando Martinez Quarta non trova la porta da fuori area. Al 35′ Mandragora pesca in area Belotti che di testa in tuffo non impensierisce il portiere Jedlicka. Al 42′ altra chance: Biraghi calcia un corner sul primo palo per la deviazione di Gonzalez, che però non riesce ad inquadrare lo specchio. Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare i ritmi ad un possesso palla che nel primo tempo è stato sterile. Al 48′ ci prova Arthur dalla distanza senza successo. Poi è il turno di Belotti che al 52′ di testa alza troppo il pallone. Al 55′ si accende Beltran: assist di Gonzalez, il connazionale argentino cerca la soluzione sul primo palo ma l’estremo difensore avversario è attento e blocca in due tempi. Allo scoccare dell’ora di gioco i ritmi tornano soporiferi e dieci minuti dopo Italiano spende i primi due cambi: fuori Beltran e Belotti, dentro Barak (autore di otto gol in due stagioni europee) e Nzola. L’occasione più pericolosa però ce l’ha Nico Gonzalez, che all’82’ stacca indisturbato di testa su calcio d’angolo senza trovare la porta. Il risultato non cambia fino al 96′ finale. La Fiorentina chiude con soli due tiri nello specchio. Appuntamento al Franchi giovedì prossimo.