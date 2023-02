Sci alpino, Goggia: “Dispiaciuto non poter provare tutto il percorso”

Sofia Goggia ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del primo e unico allenamento ufficiale disputato sulla pista di Crans Montana in vista della terz’ultima discesa stagionale di Coppa del mondo. L’azzurra è stata protagonista di un scivolata andando a finire contro le reti per poi rialzarsi e raggiungere il traguardo sulle proprie gambe. “Devo analizzare bene al video cosa mi è successo, al di là ell’episodio mi è dispiaciuto non riuscire a provare il resto del tracciato in assetto per studiarlo al meglio, visto che anche le condizioni della neve sono difficili. Ho sempre voglia di performare in tutte le gare, la costanza è uno degli aspetti che seguo maggiormente, ci tengo a fare bene qui, dove ho sempre fatto bene”. Goggia ha poi concluso: “Purtroppo partirò con un pettorale alto ed è uno svantaggio, cercherò di dare il massimo per la discesa e poi mi concentrerò sul supergigante, dove posso togliermi soddisfazioni”.