Regolamento sorteggio spareggio Conference League 2024/2025 con la Fiorentina: come funziona

Il sorteggio degli spareggi di qualificazione della nuova Conference League 2024/25 avrà luogo lunedì 5 agosto presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon. Come è noto la fase a gironi diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Prima però bisogna arrivarci. E per la Fiorentina – finalista nelle prime due edizioni – lo spareggio è il primo grande esame della stagione. Al via nell’ultimo turno di qualificazione ci saranno 48 squadre: 10 nel percorso campioni e 38 nel percorso piazzate. La collocazione delle squadre nei raggruppamenti delle teste di serie e non prenderà in considerazione il ranking Uefa del 2024.

Il sorteggio però si svolgerà prima del terzo turno di qualificazione. Di conseguenza, il nome di alcune squadre allo spareggio non è ancora noto. Nel caso delle partite ancora da disputare nel terzo turno di Conference League, con i nomi delle qualificate quindi ancora non definito, verrà utilizzato il coefficiente del club con il punteggio più alto in ogni confronto. Al contrario, per quel che riguarda le perdenti del terzo turno di qualificazione dell’Europa League (anche in questo caso ancora da giocare), destinate a retrocedere in Conference, si terrà conto del coefficiente più basso tra le due squadre in gara. Ad esempio tra Copenaghen e Banik (chi avanza accede allo spareggio di Conference) si terrà conto del ranking dei danesi (37.500), più alto di quello dei cechi (6.950). Mentre tra Celje e Shamrock Rovers in Europa League (chi perde, retrocede in Conference) sarà preso in considerazione il coefficiente degli sloveni (4.500) più basso di quello degli irlandesi (8.000). La prima squadra estratta per ogni match sarà la squadra di casa per la gara di andata. Ulteriori dettagli sulla procedura saranno comunicati dalla Uefa nel giorno stesso del sorteggio. “Le teste di serie, gli eventuali raggruppamenti e la procedura saranno disponibili dalle ore 09:00 CET del giorno del sorteggio”, si legge sul sito Uefa.