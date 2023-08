Regolamento Rapid Vienna-Fiorentina: come funziona playoff Conference League 2023/2024

Il regolamento di Rapid Vienna-Fiorentina, match valevole per l’andata dei playoff di Conference League 2023/2024. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo l’ottimo esordio in campionato contro il Genoa, tornano subito in campo per affrontare gli austriaci nel primo round che potrebbe permettere ai ragazzi di Vincenzo Italiano di mettere in discesa la qualificazione per la fase a gironi della terza competizione continentale. Il regolamento prevede che, in caso risultato complessivo di parità tra le due squadre, si vada ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore pareggio, ai calci di rigore. Da ormai qualche stagione non esiste più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, per questo per passare il turno nei 180′ bisognerà realizzare almeno una rete più degli avversari.