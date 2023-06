Regolamento Fiorentina-West Ham: cosa succede in caso di pareggio

La Fiorentina, dopo aver concluso il campionato di Serie A all’ottavo posto, va a caccia di un trofeo che manca da troppo tempo e, nella finale contro il West Ham, proverà a conquistare la Conference League 2022/2023. Una grande occasione per gli uomini di Vincenzo Italiano che, in caso di trionfo, riuscirebbero anche a qualificarsi per la prossima edizione di Europa League. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, il regolamento prevede che vengano disputati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore pareggio, i calci di rigore.