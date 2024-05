Quando si giocherà la finale di Conference League con la Fiorentina? Data e orario

La Fiorentina ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale della Conference League, confermandosi una delle squadre da battere a livello della terza competizione europea. Il rigore dell’1-1 siglato da Beltran nel finale sul campo del Club Brugge ha infatti consegnate ai Viola il biglietto per l’atto conclusivo. Ecco tutte le informazioni da sapere: la finale si giocherà mercoledì 29 maggio alle ore 21.00 allo stadio Agia Sophia di Atene. I ragazzi di Italiano vogliono vendicare la sconfitta subita nella finale dell’anno scorso a Praga per mano del West Ham, quando la rete in contropiede al 90′ di Jarrod Bowen consegnò agli Hammers la coppa. La Fiorentina potrebbe diventare la seconda squadra italiana ad alzare il trofeo, giunto alla sua terza edizione, dopo che la Roma vinse l’edizione inaugurale in finale contro il Feyenoord.

Grande cavalcata dei Gigliati, che nella fase ad eliminazione diretta hanno avuto la meglio contro Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, e contro i nerazzurri del Belgio, sempre al termine di sfide molto tirate e risolte nel finale, a dimostrazione del carattere della squadra. La Fiorentina conoscerà domani la sua avversaria: sarà una tra Olympiakos e Aston Villa, con i greci che partono con i favori del pronostico in virtù del 4-2 maturato nella sfida d’andata al Villa Park. Watkins e compagni, quarti in Premier League, hanno tutte le carte in regola per sognare la rimonta, ma davanti al pubblico del Pireo non sarà facile. In caso di qualificazione in finale, l’Olympiakos potrà dunque godere della finale nella propria città, anche se non nel proprio stadio (è quello dell’Aek Atene).