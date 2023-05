Probabili formazioni Basilea-Fiorentina, semifinale ritorno Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023. Dopo la sconfitta dell’andata i viola devono vincere per provare a volare in una storica finale. In terra svizzera dunque partita delicatissima per i toscani che dovranno metterci cuore e coraggio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 21 di giovedì 18 maggio, andiamo a scoprire allora le possibili scelte di Italiano.

QUI BASILEA – Ancora 3-5-2 per gli svizzeri, Augustin in attacco con Amdouni, l’italiano Calafiori sulla sinistra.

QUI FIORENTINA – L’attacco di Italiano sembra orientato al tridente Ikone-Cabral-Gonzalez, ma Sottil cerca una maglia dal 1′. Dietro torna Milenkovic insieme a Quarta.

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina

Basilea (3-5-2) – Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Amdouni, Augustin

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sirigu.

Squalificati: –