Manchester City, Bernardo Silva: “Battere il Real Madrid sensazione meravigliosa, vogliamo la coppa”

Bernardo Silva ha parlato dopo la vittoria del Manchester City sul Real Madrid e la conseguente qualificazione alla finale di Champions League. “È una serata bellissima per noi. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma battere il Real Madrid per 4-0 in casa è una sensazione meravigliosa – ha dichiarato Bernardo Silva –. Speriamo di vincerla, questa volta. Non mi sentivo affatto bene dopo l’andata. Stasera dovevo cercare di fare meglio per i miei compagni di squadra e per i tifosi. Sono molto piccolo, ma sono bravo di testa”.