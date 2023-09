Pagelle Genk-Fiorentina 2-2: prima giornata Conference League 2023/2024

Le pagelle e i voti di Genk-Fiorentina 2-2, match valido per la prima giornata del girone di Conference League 2023/2024. In Belgio i ragazzi di Vincenzo Italiano vengono raggiunti per ben due volte dai padroni di casa, nonostante la doppietta di uno degli uomini meno attesi: Ranieri, che è anche l’MVP del match. Non parte nel migliore dei modi il cammino europeo dei viola.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

GENK (4-4-2): Vandervoordt 4,5; Munoz 5, Sadick 5.5, McKenzie 6.5, Arteaga 6; El Khannous 6.5 (88′ Hrosovsky sv), Galarza 6, Heynen 5.5, Oyen 5 (77′ El Hadj 5.5), Zeqiri 7 (72′ Arokodare 5), Fadera 5 (46′ Bonsu Baah 5).

In panchina: van Crombrugge, Chambaere, Ditu, Cuesta, Kongolo, Ouahdi, Mohammed, Sor.

Allenatore: Vrancken 7.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen 5.5; Kayode 5.5, Milenkovic 6, Ranieri 9, Biraghi 7 (63′ Parisi 6.5); Arthur 6.5, Mandragora 5 (63′ Lopez 5.5), Duncan 5.5; Gonzalez 6 (46′ Kouame 5.5), Beltran 5.5 (71′ Nzola 4.5), Sottil 6 (71′ Brekalo 5.5).

In panchina: Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Infantino,Comuzzo, Barak, Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano 5.5.

Arbitro: Stéphanie Frappart (FRA) 6.5

RETI: 7′, 23′ Ranieri, 12′ Zeqiri, 85′ McKenzie

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Munoz, Mandragora, Biraghi.

Angoli: 4-4

Recupero: 7′ pt, 5′ st.