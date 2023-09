Atalanta-Rakow, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Atalanta-Rakow, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Ritorno europeo per la Dea, che comincia contro una insidiosa formazione polacca in questo girone comunque alla portata per i nerazzurri, che hanno bisogno di chiudere al primo posto per volare agli ottavi senza passare dai playoff. Si parte alle ore 21 di giovedì 21 settembre.

Atalanta-Rakow sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi.