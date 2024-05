Pagelle Fiorentina-Club Brugge 3-2, voti e tabellino andata semifinali Conference League 2023/2024

Il tabellino con i voti di Fiorentina-Club Brugge, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Conference League 2023/2024. Tante emozioni al Franchi, dove Riccardo Sottil porta in vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano dopo neanche 5 minuti di partita. Vanaken pareggia dagli 11 metri dopo un fallo di mano in area di rigore di Biraghi, ma è il ‘Gallo’ Belotti che si sblocca e al 37′ riporta in vantaggio i viola. La formazione belga nel secondo tempo resta in 10 a causa della doppia ammonizione di Onyedika, ma immediatamente dopo essere rimasto in inferiorità numerica trova il 2-2 grazie a Thiago, complice una difesa viola non esaltamente esente da colpe. Il giocatore del destino, però, è Nzola: nel finale l’attaccante viene mandato in campo da Italiano e trova nel recupero la rete del 3-2.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 5.5, Quarta 5, Ranieri 5, Biraghi 5; Arthur 6 (25′ st Maxime Lopez 6), Bonaventura 6.5 (43′ st Barak sv); Nico Gonzalez 5.5, Beltran 5 (25′ st Ikonè 6), Sottil 6.5 (7′ st Kouame 5.5); Belotti 6.5 (43′ st Nzola 6.5). In panchina: Christensens, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Parisi, Duncan, Mandragora. Allenatore: Italiano 6.5

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers 6; Sabbe 5, Spileers 5.5 (47′ st Ordonez sv), Mechele 5, Onyedika 4.5; Vanaken 6.5, Odoi 6 (47′ st Balanta sv), Meijer 6; Skoras 5.5 (18′ st Nielsen 5.5), Thiago 6.5, Jutgla 6 (33′ st Vetlesen sv.) In panchina: Mignolet, Ordonez, Skov Olsen, Boyata, Nusa, De Cuyper, Zinckernagel. Allenatore: Hayen 6

ARBITRO: Oliver (Ing) 5.5

RETI: 4′ pt Sottil, 14′ pt Vanaken (rig), 37′ pt Belotti, 17′ st Thiago, 46′ st Nzola.

NOTE: Espulso al 15′ st Onyedika per doppio cartellino giallo. Ammoniti Gonzalez, Quarta, Onyedika. Angoli 7-1 per la Fiorentina. Recupero 5′ pt, 5′ st.