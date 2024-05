Conference League 2023/2024, impresa Olympiakos: l’Aston Villa crolla 2-4 sotto i colpi di El Kaabi

Se la Fiorentina pur soffrendo riesce a confermare il pronostico della vigilia e superare per 3-2 il Club Brugge nella semifinale d’andata in scena al Franchi, le sorprese arrivano da Birmingham, dove era in programma l’altra semifinale. L’Aston Villa di Unai Emery crolla in casa contro l’Olympiakos, perde 2-4 e compromette in maniera decisa le sue chances di approdare all’ultimo atto di questa Conference League. Una serata in cui tutto ciò che poteva andare storto poi è effettivamente andato storto. El Kaabi sigla una doppietta nei primi 30′ di gioco, ma Watkins regala una speranza ai tifosi del Villa Park con il gol dell’1-2 sul finire della prima frazione. Il pareggio arriva, e lo firma Diaby, ma ancora El Kaabi, dal dischetto firma la sua tripletta personale ed Hezze mette a segno addirittura la rete del 2-4. Per non farsi mancare nulla, all’84° Douglas Luiz sbaglia un rigore per i padroni di casa, che la prossima settimana dovranno tentare un’impresa.