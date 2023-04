Lech Poznan-Fiorentina in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming andata quarti Conference League 2022/2023

La Fiorentina fa visita al Lech Poznan nell’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. Ghiotta chance per i viola, che contenderanno il pass per una semifinale europea a un’avversaria non di primo piano. La trasferta polacca nasconde comunque delle insidie e non sarà facile; tuttavia la Fiorentina, che peraltro ha vinto nove delle ultime dieci gare giocate, partirà nettamente favorita in ottica passaggio del turno. Si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile nella cornice del De Kuip di Rotterdam. La partita NON sarà trasmessa in chiaro. Potrà invece essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (203 del satellite). Spazio anche allo streaming di Sky Go e NOW.