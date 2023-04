Diffidati Lech Poznan-Fiorentina, giallorossi a rischio squalifica in vista dei quarti di finale

I diffidati di Lech Poznan-Fiorentina, ecco chi sono i viola a rischio squalifica in vista del ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Italiano, dopo aver eliminato i turchi del Sivassporr, si trovano adesso ad affrontare i polacchi del Lech Poznan. Ma chi sono i viola diffidati in vista della gara di ritorno? I calciatori a rischio sono ben 4: Amrabat, Dodò, Ikoné e Milenkovic. Salterà invece la gara per squalifica Martinez Quarta.