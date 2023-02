Lazio-Cluj, Sarri: “Conference League da rispettare, va presa sul serio”

“La Conference League è una competizione europea, va rispettata e va presa in maniera seria. In Europa si parla sempre di partite importanti”. Parla così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia dell’andata dello spareggio di Conference League contro il Cluj. Il mister aggiunge: “Il campionato è una priorità perché può darci accesso a introiti economici diversi da quello della Conference League. Sull’aspetto sportivo però un torneo europeo deve interessarci. Le scelte le farò in relazione alla stanchezza dei ragazzi”, spiega. Sui prossimi avversari: “Li abbiamo studiati. Ci sono due, tre calciatori di spessore internazionale”.

“Pellegrini sta crescendo a livello di condizione fisica, gli ultimi test sono buoni. Non è ancora allineato, vediamo se domani potremo utilizzarlo per uno spezzone o meno”. Sul momento di Immobile: “Non è soddisfatto, deve crescere di condizione fisica. Non ci si può allenare molto in questo periodo e ha bisogno di giocare. Ma non può fare due partite da 90’ in tre giorni”. Possibile chance per tre giocatori: “Gila è preso seriamente in considerazione, è rimasto fuori per un problema fisico. Basic ha avuto un momento di stanca e non sembrava al massimo della condizione. Vecino si sta riprendendo. Nelle prossime partite ci faranno comodo”.