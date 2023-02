Psg, la stampa francese demolisce Donnarumma: “Gigio costa caro”

Dopo l’errore sul gol di Kingsley Coman in Psg-Bayern Monaco, che rischia di estromettere per l’ennesima volta in modo prematuro i parigini dalla Champions League, Gigio Donnarumma torna ancora sul banco degli imputati e viene demolito dalla stampa francese: “Donnarumma costa caro” su diversi siti, in riferimento sia all’errore che allo stipendio decisamente alto dell’ex Milan, o ancora su Le Figaro: “Donnarumma ancora un errore”.