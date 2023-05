Juventus-Siviglia 1-1, Allegri: “Pareggio meritato, è tutto aperto e Pogba sta crescendo”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juventus-Siviglia 1-1, andata della semifinale dell’Europa League 2022/2023. Il tecnico bianconero ha commentato la prestazione dei suoi, in un match raddrizzato solo all’ultimo secondo dal gol di Gatti: “Fino al gol abbiamo fatto bene anche sul profilo del gioco, ci era mancato qualcosa per fare male ai nostri avversari – spiega Allegri – Poi ci siamo fatti trovare troppo alti con alcuni giocatori e ci hanno punito. Nel secondo tempo abbiamo fatto cose buone e il pareggio è meritato, è tutto aperto per il passaggio del turno.”

Nel finale la Juventus ha potuto contare anche su Pogba, autore della torre aerea decisiva nell’azione del gol bianconero: “Ovviamente se avesse una buona condizione lo farei giocare dall’inizio, ma così non è. Quando la partita è nella metà campo avversaria, diventa un giocatore straordinario con la sua qualità e la sua fisicità.”