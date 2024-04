Formazioni ufficiali Aston Villa-Lille: andata quarti Conference League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Lille, match d’andata dei quarti di finale di Conference League 2023/2024, in programma stasera alle 18.45. Big match tra due delle formazioni più quotate della competizione, con gli inglesi che forse rivestono il ruolo di favoriti. I Villans stanno andando forte in campionato, dove sono in corsa per un posto in Champions League, ma vogliono giocarsi le proprie carte anche per alzare un trofeo. La squadra di Fonseca però non farà sconti, determinata ad andare il più avanti possibile. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ASTON VILLA: in attesa

LILLE: in attesa