Fiorentina-Viktoria Plzen, Italiano: “E’ la partita più importante, dobbiamo dare tutti qualcosa in più”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha presentato a Sky e successivamente in conferenza stampa la sfida contro il Viktoria Plzen nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League: “E’ la partita più importante di questo periodo, domani è fondamentale per continuare in Europa. Siamo consapevoli che questa partita può dire tanto sulla nostra stagione, i ragazzi lo sanno. Giochiamo in casa, abbiamo una grandissima opportunità e dobbiamo sfruttarla in tutti i modi. Dobbiamo fare meglio quello che riguarda lo svolgimento della partita, dobbiamo lavorare in maniera diversa con più velocità e personalità. Dobbiamo prenderci delle responsabilità, loro non prendono mai gol e dobbiamo giocare con maggior qualità della gara di andata”.

Il tecnico a Sky ha poi aggiunto: “Dal 2024 non stiamo rendendo come dobbiamo fare in termini di gol, i rifornimenti arrivano ma dobbiamo fare qualcosa in più anche sfruttando le palle inattive. Anche così si possono vincere le partite. Tutto passa attraverso le giocate del singolo, ci saranno dei momenti in cui faremo degli errori ma non dobbiamo permettere loro di ripartire ed essere pericolosi”.

Dopodiché in conferenza stampa ha approfondito meglio la situazione, rispondendo anche alle critiche: “Se in questi mesi le nostre prime punte non hanno fatto gol con continuità, la responsabilità maggiore è dell’allenatore e di quello che cerca di proporre. Però le partite le prepari soprattutto per far arrivare più rifornimenti possibili agli attaccanti, compresi gli esterni. Sappiamo anche noi che tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Il tiro da fuori è determinante in certe situazioni. Mandragora, così come Duncan possono sfruttare questa cosa, se domani dovremo aggrapparci a questo allora prendiamoci la responsabilità”.

Poi l’allenatore di Karlsruhe fa il punto sulla squadra: “Per quanto riguarda domani, vediamo. All’andata abbiamo scelto di sfruttare il dominio a centrocampo e con Arthur in giornata quello lo hai. Ci sono anche Lopez, Barak, Duncan… Abbiamo tante possibilità tra cui poter scegliere. Da Belotti ci aspettavamo qualche gol in più, dobbiamo essere sinceri. Il ragazzo lavora seriamente e con impegno straordinario per la squadra, per come lavora è ingiusto non vederlo esultare. Mostra grande attaccamento verso una maglia che indossa da pochi mesi”.

Successivamente commenta le dichiarazioni del tecnico del club ceco che definisce i Viola il ‘Barcellona d’Italia‘: “Non ho letto le dichiarazioni del loro allenatore, ma mi hanno detto che parla molto di come non li abbiamo fatti giocare e non abbiamo fatto sviluppare le trame come avrebbero voluto. Bravi noi da questo punto di vista: li abbiamo limitati nelle loro ripartenze pericolose”.

Infine un messaggio a tutto il popolo fiorentino: “So quanto è importante il sostegno per questi ragazzi, li conosco, e domani c’è una partita così importante: credo Firenze abbia capito. Per me è tutto positivo. Battendo il Plzen e con un’altra vittoria siamo in finale di Conference League, per me competizione importante la cui qualità si è elevata rispetto alla scorsa edizione. Stringiamoci tutti assieme. Una semifinale e una finale europea sarebbero straordinari, poi avremo anche la Coppa Italia ma in questo momento l’attenzione va a domani. Sappiamo chi è l’avversario, sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa siamo capaci di fare”.