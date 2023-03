Fiorentina, Milenkovic: “Vittoria di squadra, abbiamo meritatamente conquistato i quarti”

Nikola Milenkovic ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Sivasspor che ha regalato alla formazione viola l’accesso ai quarti di finale di Conference League. “La qualificazione non era al sicuro e siamo venuti qui sapendo che sarebbe stato difficile. E’ stata una vittoria di squadra, la partita si è messa in salita però abbiamo reagito alla nostra maniera, abbiamo ribaltato la partita e meritatamente conquistato i quarti di finale“. Poi ha continuato commentando le sue 200 presenze in viola: “E’ un traguardo bellissimo, è qualcosa di davvero importante per me, ma sono contento soprattutto della vittoria di squadra e del passaggio del turno al di là del gol che ho fatto. Quest’anno ho avuto tante occasioni, avrei potuto segnare di più, la rete e’ arrivata oggi quando era importante e sono contentissimo. Tifosi viola in Turchia? Li ringraziamo tantissimo, il loro supporto è importantissimo, sappiamo che ci sono ovunque andiamo”.