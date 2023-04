Napoli-Milan 1-1, Mauro Suma incontenibile al gol di Giroud: “Siam venuti quassù…” (VIDEO)

di Antonio Sepe 27

La reazione di Mauro Suma alla semifinale di Champions League raggiunta dal Milan, capace di estromettere il più quotato Napoli. Al settimo cielo il noto telecronista tifoso, che ha sofferto insieme alla squadra di Pioli per poi dare il meglio di sé una volta raggiunto definitivamente il traguardo. La fotografia della sua telecronaca è però il gol di Oliveri Giroud, in cui dopo aver urlato più volte “Rafa se ne va” ha iniziato a cantare il nome di Giroud. Poi è partito il coro: “Siam venuti quassù, per vedere segnare Giroud“. Ecco il video della reazione del giornalista.