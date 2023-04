Fiorentina-Lech Poznan, gol di Sobiech per lo 0-3: Franchi ammutolito, che rimonta dei polacchi (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 50

Incredibile quanto accaduto in Fiorentina-Lech Poznan, match di ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022/2023. Dopo il 4-1 viola all’andata, i polacchi completano la rimonta in 70 minuti in un Franchi ammutolito in cui si sentono solo i 2000 tifosi ospiti. A completare l’opera Sobiech, che da due passi trafigge Terraciano per il 3-0 ospite. Una serata davvero difficile per gli uomini di Italiano, che sembravano ormai con un piede in semifinale.

