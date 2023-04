Fiorentina-Lech Poznan, gol pesantissimo di Sottil in mischia: è 1-3 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video del gol di Riccardo Sottil in Fiorentina-Lech Poznan, ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022/2023. Dopo la clamorosa rimonta dei polacchi, ci pensa l’attaccante a far passare la paura ai viola e a tutto il pubblico del Franchi. Al minuto 77 arriva infatti il gol dell’1-3, con Sottil che rimane freddo e risolve la mischia in area con un preciso interno destro.

IL VIDEO