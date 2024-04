Fiorentina, Italiano: “Vogliamo rivivere le emozioni dell’anno scorso”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen: “Abbiamo degli avversari tosti. Sono imbattuti nella competizione, hanno una difesa ermetica e la capacità di essere una squadra di ottimo livello. Arrivati qui sappiamo che di fronte ci sarà una squadra difficile da affrontare. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, quest’anno abbiamo provato a fare meglio dello scorso e abbiamo vinto il girone. Sottovalutare qualcuno in Europa è pericoloso, dobbiamo dimostrare il nostro valore e non solo a parole“. Le voci di mercato non toccano l’allenatore viola: “Ho la massima concentrazione verso il mio lavoro, per cercare di arrivare ai traguardi dell’anno scorso. Qualsiasi discorso di mercato non mi tocca e non mi disturba. A me interessa soltanto la preparazione alle gare, per arrivare preparate alle partite e vedere i ragazzi dare il massimo” .

Italiano ha poi aggiunto: “Ogni avversario ti mette alla prova. Si conosce quello che andiamo ad affrontare: avversari che si trasformano, situazioni che non vanno sottovalutate. Siamo cresciuti rispetto all’anno scorso, penso che lo abbiamo dimostrato nell’ultima gara del girone, quando abbiamo evitato di andare ai play-off vincendo il girone. Lo scorso anno poche volte partivamo con i favori del pronostico, ora abbiamo tutta la voglia di riassaporare quei momenti fantastici“. Infine su Beltran: “Preferisce giocare dove sta stazionando adesso, prendendo gli scarichi della punta. Sta dando ottimi risultati ed è contento, quella sarà la sua posizione“.