Fiorentina, duemila tifosi del Ferencvaros scortati dalla Polizia al Franchi

Sono arrivati circa duemila tifosi ungheresi del Ferencvaros a Firenze per la sfida di Conference League contro la Fiorentina di stasera. La Questura, secondo quanto apprende l’Ansa, sta predisponendo un piano per evitare che ci possano essere scontri e contatti con la tifoseria toscana. Dopo il concentramento in piazza Indipendenza, saranno accompagnati e scortati dalla Polizia fino allo stadio Franchi.