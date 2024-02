Europa League 2023/2024, andata spareggi: Gattuso fermato dallo Shakhtar, Sporting corsaro in Svizzera

Si è aperto il sipario sugli spareggi di Europa e Conference League, che mettono in palio i pass per gli ottavi di finale delle due competizioni europee. Per entrambe sono andati in scena quattro match alle 18:45 italiane. Pareggio esterno per il Marsiglia di Gennaro Gattuso, che strappa un buon 2-2 in casa dello Shakhtar: OM avanti in due occasioni con Aubameyang e Ndiaye, che al 90′ sembrava aver chiuso i conti. Gli ucraini, ancora “esiliati” in Germania per le note vicende belliche, trovano però il pari con le rete di Eguinaldo e settimana prossima cercheranno l’impresa al Velodrome.

Sorride invece il Galatasaray grazie a Mauro Icardi, che all’ultimo respiro segna la rete che vale il 3-2 in favore dei turchi sullo Sparta Praga. Partita nervosa chiusa in 10 contro 10 a Istanbul, con il ritorno in Repubblica Ceca che si preannuncia infuocato. Chi invece ipoteca il passaggio del turno è lo Sporting Lisbona, che vince 3-1 in casa dello Young Boys e “vede” gli ottavi di finale.

EUROPA LEAGUE: TUTTI I RISULTATI

CONFERENCE LEAGUE: TUTTI I RISULTATI

In Conference League invece tutto facile per lo Sturm Graz, che travolge 4-1 lo Slovan Bratislava. Pareggio per 2-2 tra i belgi del Royal Union Saint-Gilloise e l’Eintracht Francoforte, mentre l’Olympiacos vince di misura 1-0 sul Ferencvaros e mette da parte un buon vantaggio in vista della trasferta in Ungheria. Gol e spettacolo in Norvegia, dove il Molde supera 3-2 il Legia Varsavia: avanti 3-0 dopo 24 minuti, i padroni di casa subiscono il ritorno dei polacchi che tra una settimana proveranno a completare la rimonta.