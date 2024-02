Europa e Conference League 2023/2024, andata spareggi: Ajax rimonta, sorpresa Qarabag

La serata di Europa e Conference League ha chiuso il programma dell’andata degli spareggi, i playoff che mettono in palio otto posti per gli ottavi di finale di ognuna delle due competizioni continentali. Un Angel Di Maria mai domo ha condotto con due rigori il Benfica alla vittoria per 2-1 sul Tolosa, un buon viatico in vista del ritorno in Francia. Finale tesissimo con le polemiche degli ospiti e il penalty trasformato dal Fideo addirittura al 98′. Con il Milan vittorioso 3-0 sul Rennes e con un piede già agli ottavi, sorprende anche il 4-2 del Qarabag in casa dello Sporting Braga. Quella azera è ormai da anni una solida realtà e lo conferma anche nella trasferta portoghese, anche se il rigore di Joao Moutinho al 91′ lascia aperta qualche speranza di rimonta ai lusitani. Termina invece 0-0 tra Lens e Friburgo, che si giocheranno tutto in Germania tra sette giorni.

EUROPA LEAGUE 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

CONFERENCE LEAGUE 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

In Conference League invece va in scena l’incredibile rimonta dell’Ajax, che sotto 2-0 in casa contro i norvegesi del Bodo Glimt è riuscita a pareggiare con il rigore di van den Boomen al 91′ e il gol di Berghuis al minuto 97. Premesse per un ritorno davvero infuocato nel gelo della Norvegia settentrionale settimana prossima. Vittoria di misura per il Maccabi Haifa, che sul neutro di Budapest supera di misura il Gent. Vittoria pesante invece per la Dinamo Zagabria, che sempre per 1-0 passa sul campo del Betis Siviglia. Pareggio a reti bianche infine tra Servette e Ludogorets, tutto rimandato tra sette giorni in Ungheria.