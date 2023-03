Diffidati Sivasspor-Fiorentina, viola a rischio squalifica per eventuale andata quarti

Sono quattro i giocatori della Fiorentina nell’elenco dei diffidati in vista della partita contro il Sivasspor nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League e di conseguenza a rischio squalifica per l’eventuale andata dei quarti di finale. Amrabat, Martinez Quarta, Dodô e Ikoné verranno squalificati per un turno della commissione Uefa qualora dovessero essere ammoniti in terra turca: Italiano allora raccomanda loro di evitare un cartellino giallo per non creare grattacapi in caso di eventuale qualificazione.